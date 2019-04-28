Мадуро объявил о свободе от "министерства колоний США"

Лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил об официальном выходе Венесуэлы из Организации американских государств (ОАГ) 27 апреля.

— Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права, — написал Мадуро в своём твиттер-аккаунте.

Он сообщал о желании покинуть ОАГ ещё в апреле 2017 года. Процедура длилась два года и завершилась 27 апреля текущего года.

Напомним, недавно США начали ужесточать санкции против Венесуэлы. Новые меры были направлены на нефтяной сектор экономики.