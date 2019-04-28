Пять человек были спасены из горящей квартиры в Москве

Пять человек были спасены пожарными из горящей квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

— В 22 часа 55 минут поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Белозёрская, дом 17А, где происходило загорание на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже 12-этажного жилого дома, — указывается в сообщении.

В ходе проведения разведки и тушения огня пожарные обнаружили пятерых жильцов. Все они были эвакуированы.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Сообщений о пострадавших не поступало.