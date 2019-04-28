Посол КНР посоветовал Британии самостоятельно решать вопрос о мобильной связи 5G

Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин заявил, что Великобритании необходимо самостоятельно принимать решения и противостоять общественному давлению в вопросах участия корпорации Huawei в создании британской мобильной связи. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Сяомин отметил, что сейчас мир внимательно следит за курсом, по которому будет идти Великобритания после выхода из Евросоюза.

Он также напомнил о необходимости двигаться "в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".

— Соединённое Королевство несёт ответственность за сохранение свободной торговли и противодействие протекционизму, — подчеркнул посол.

Кроме того, он посчитал недопустимым вводить какие-либо дискриминационные меры в отношении компаний, которые принимают участие в развитии сети 5G.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разрешила компании Huawei участвовать в создании связи пятого поколения, несмотря на предупреждения США о возможности угрозы национальной безопасности.

Американская прокуратура уже начала уголовное расследование против Huawei по подозрению в краже коммерческой информации партнёров.