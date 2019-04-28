"Мстители: Финал" установили рекорд в мировом прокате

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги. Об этом сообщает телеканал CNN.

Подчёркивается, что такого результата кинопремьера достигла уже к вечеру 27 апреля, в то время как фильм "Мстители: Война бесконечности" зарабатывал свой 641 миллион долларов весь уик-энд. Это значит, у "Финала" есть ещё целый день, чтобы закрепить результат, который станет абсолютным рекордом для мировой киноиндустрии.

По сообщениям компании Disney, которой сейчас принадлежит Marvel, сборы в США также обещают быть рекордными. Ожидается, что до конца недели эта сумма составит порядка 310–340 миллионов долларов. Но пока первое место здесь также принадлежит прошлой части "Мстителей", собравшей 258 миллионов долларов.

Мировая премьера фильма "Мстители: Финал" состоялась 24 апреля. Двумя днями позже, 26 апреля, он появился в кинотеатрах США. Российская премьера картины намечена на 29 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что фанаты студии Marvel избили мужчину за то, что он выкрикивал спойлеры к финальной части "Мстителей".