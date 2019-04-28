В шести регионах Канады зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В результате вспышки кишечной инфекции в шести регионах Канады более 70 человек заболели сальмонеллёзом, сообщает телеканал CBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В начале апреля сотрудники министерства объявили о появлении инфекции в районах Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван. Сейчас зарегистрировано 73 случая, заболевшим от года до 87 лет. Около 20 человек были отправлены в больницу.

Как отмечают в ведомстве, все заболевания были зафиксированы с ноября 2018-го по апрель 2019-го. Наибольшее количество — 27 случаев заболевания — отмечено в Британской Колумбии.

На данный момент проводится проверка пищевой продукции с целью выявления в ней сальмонеллёза.

По сообщению CBC, Минздрав Британской Колумбии провёл собственное расследование и выяснил, что кишечная инфекция может находиться в замороженных эклерах и профитролях.

Сальмонеллёз является острой кишечной инфекцией, которой подвержены и люди, и животные. Заболевание сопровождается поражением желудочно-кишечного тракта, а при осложнениях иногда приводит к почечной недостаточности.