Режиссёр "Зелёной книги" снимет фильм о войне во Вьетнаме

Режиссёр оскароносного фильма "Зелёная книга" Питер Фаррелли собирается снять новую картину, сообщает Variety.

Фильм будет основан на книге The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War ("Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны"). В основу сюжета легла реальная история мужчины, который отправился во Вьетнам в период войны для того, чтобы поделиться со своими друзьями несколькими сортами пива.

Над сценарием будут работать сам Фаррелли, а также Брайан Керри и Пит Джонс.

Напомним, предыдущий фильм Питера Фаррелли "Зелёная книга" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".