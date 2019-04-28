Абэ подарил Трампу запонки из жемчуга, а его жене — зелёный чай

Премьер-министр Японии вместе с женой поздравил первую леди США Меланью Трамп с 49-летием и подарил ей традиционный чайный набор, а самому главе Белого дома они преподнесли жемчужные запонки. Об этом сообщает газета "Майнити симбун".

Отмечается, что подаренный чай — особого сорта и был выращен близким знакомым Абэ на своей плантации.

Также особое внимание японские СМИ уделяют самому факту совместного обеда двух лидеров, ведь не каждого иностранного гостя приглашают на день рождения первой леди США.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграл в гольф с Дональдом Трампом в Национальном клубе США.