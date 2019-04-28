СМИ сообщили о возможных нападениях боевиков ИГИЛ на курорты Азии и Африки

Среди наиболее вероятных мест атаки террористов — Индия, Мальдивские острова, Кения и Танзания.

Боевики ИГИЛ* могут атаковать курорты Азии и Африки, взяв за основу модель терактов в Шри-Ланке. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

По информации издания, террористы из Сирии и Ирака планируют сконцентрироваться на курортах Азии и Африки. Наиболее вероятные места атаки — Индия, Мальдивские острова, Кения и Танзания.

Источник в полиции также отметил, что постепенно обостряется проблема "рассеивающихся по всему миру боевиков ИГИЛ, которые нацелены на осуществление терактов".

Напомним, в Шри-Ланке произошла серия терактов. Первая волна терактов произошла в пасхальное воскресенье. Тогда, по предварительным данным, погиб 321 человек. Спустя несколько дней ещё три взрыва прогремели на востоке страны.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.