Неймар ударил футбольного фаната после проигрыша в Кубке Франции

Форвард ПСЖ недавно уже был дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитров после матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG’s cup final defeat.



(🎥: @vaillant92100) pic.twitter.com/jbBzLzelqs — theScore (@theScore) 28 апреля 2019 г.

Звёздный форвард ПСЖ бразилец Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции, в котором парижане проиграли в серии пенальти "Ренну".

Видео инцидента сразу же разлетелось по соцсетям. Когда Неймар проходил мимо одного из фанатов, снимавшего на свой телефон происходящее вокруг, то попросил убрать от себя камеру. Болельщик ответил отказом на просьбу футболиста, и между ними началась словесная перепалка.

Спустя несколько секунд Неймар нанёс удар в подбородок фанату, после чего продолжил подниматься по лестнице.

Стоит отметить, что форвард ПСЖ недавно уже был наказан за недостойное поведение. После проигранного ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" не принимавший участия в игре бразилец оскорбил арбитров. В итоге Неймар был дисквалифицирован на три поединка под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.