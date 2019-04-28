В бундестаге призвали оказать "устрашающее воздействие" на Россию

В бундестаге фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняла документ о новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины, пишет Bild.
Сообщается, что новый план получил название "Миру на Украине нужен новый импульс". Стратегия подразумевает большее давление на Россию.
Авторы проекта предлагают привлечь ООН или дополнительные силы гражданской полиции Германии для того, чтобы оказать "устрашающее воздействие" на Москву.
По мнению представителей фракции, такая стратегия поможет придать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины.
По мнению депутата Ренаты Альт, сейчас Германия должна действовать активнее и ещё больше оказывать поддержку Киеву.
Также политик добавила, что недавно подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса свидетельствует о том, что Москва якобы "презирает мирное решение конфликта".
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