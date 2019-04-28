В Раде рассказали, когда Россия может напасть на Украину

Россия может прибегнуть к военному вмешательству в Донбассе в том случае, если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решит договариваться с ополченцами с позиции силы. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Отвечая на вопрос журналиста о недавнем указе Владимира Путина об упрощении получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР, Мураев отметил, что за пять лет гражданство сменили уже "все, кто хотел".

Однако теперь, после муссирования СМИ этой темы, по мнению Мураева, в регионе появится ещё больше украинцев с российским гражданством, что даст Кремлю дополнительные возможности.

— У России появится, наверное, обоснование потом защищать их военным путём, если вдруг решится новый президент, новый главнокомандующий решать этот вопрос военным путём, — заявил депутат в видеоролике, размещённом на его YouTube-канале.

Ранее Лайф писал, что Зеленский, комментируя сообщения об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, посоветовал Кремлю не тратить зря время, "пытаясь соблазнить" его соотечественников.