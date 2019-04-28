Названа возможная причина пожара на складе "Магнита" под Воронежем

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Названа возможная причина пожара на складе "Магнита" под Воронежем

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Фото: © VK/МОЁ! Online. Все новости Воронежа 

Пожар на складе "Магнита" в Воронежской области мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщает РИА "Новости".

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/moeonline" target="_blank"><strong><ins>МОЁ! Online. Все новости Воронежа</ins></strong></a></p>

— Либо проводка [загорелась] и от неё начали гореть верхние этажи стеллажей — от них огонь пошёл, либо сама продукция, — рассказал агентству замглавы Администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.

По его словам, в распределительном центре остались несгоревшие помещения.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/moeonline" target="_blank"><strong><ins>МОЁ! Online. Все новости Воронежа</ins></strong></a></p>

Напомним, ЧП случилось в 00:08 мск 28 апреля, а площадь пожара составила около 42 тысяч квадратных метров. В 04:12 мск пожар был локализован.

Лайф также опубликовал видео с места происшествия.

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