В Пхеньяне отремонтировали памятник советским воинам

Власти КНДР провели косметический ремонт Монумента Освобождения — памятника советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Кореи в 1945 году. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Посольство РФ в Пхеньяне.

— Народный комитет Пхеньяна организовал покраску немного потускневшей красной звезды на вершине Монумента Освобождения — памятника советским воинам, павшим в боях августа 1945 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт памятника стал "ещё одним подтверждением" искренности слов северокорейского лидера во время его визита во Владивосток. Тогда он заявил, что "корейский народ не забывает и навеки будет помнить благородный интернациональный подвиг сыновей и дочерей российского народа, отдавших жизни ради священного дела освобождения Кореи".

В дипмиссии выразили благодарность "корейским друзьям" за проявленную заботу о монументе, которая "особенно ценна на фоне ситуации в некоторых странах Восточной Европы".