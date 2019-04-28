В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть раненые

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, ещё двое — в тяжёлом. Все раненые были госпитализированы.

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал АВС.

Как отмечают очевидцы, стрельба была открыта по автобусу, в котором находились люди.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в синагоге города Поуэй, штат Калифорния. Один человек погиб, ещё двое получили ранения.