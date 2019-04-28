В Роспотребнадзоре напомнили об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

Россиянам, планирующим поездки в экзотические страны, напомнили об опасности путешествий в Нигерию, где вспышка лихорадки Ласса только за последние два с небольшим месяца унесла 65 жизней. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— По данным Центра по контролю заболеваний Нигерии, в период с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019 года в 21 штате страны зарегистрировано 2217 случаев лихорадки Ласса, в том числе 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 — с летальным исходом, — говорится в сообщении.

Масштаб эпидемии становится более очевидным, если сравнить эти цифры с показателями февраля текущего года, когда было зарегистрировано почти в три раза меньше случаев лихорадки — 730, из которых 275 были подтверждены лабораторными исследованиями. На тот момент погибшими числились 57 человек.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание с высокой вероятностью летального исхода, характеризующееся поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы. Основными носителями являются африканские крысы, но инфекция может передаваться и от человека к человеку воздушно-капельным, водным, пищевым, половым и вертикальным путями.