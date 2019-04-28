Самолёт авиакомпании EasyJet экстренно сел в аэропорту Манчестера

.@easyJet #U26430 to Newcastle has just diverted to Manchester due to a medical emergency. Live: https://t.co/zQimPxbF8y pic.twitter.com/agZU96wV2v— AIRLIVE (@airlivenet) 27 апреля 2019 г.
Самолёт авиакомпании-лоукостера EasyJet экстренно сел в аэропорту Манчестера. Как сообщает портал Airlive на своей странице в "Твиттере", инцидент произошёл в ночь на воскресенье.
Воздушное судно вылетело из города Пальма-де-Мальорка и должно было приземлиться в Ньюкасле в 00:45 по местному времени.
Причиной посадки стала необходимость оказания экстренной медицинской помощи. Более точной информации об инциденте пока нет.
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