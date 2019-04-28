Самолёт авиакомпании EasyJet экстренно сел в аэропорту Манчестера

Самолёт авиакомпании-лоукостера EasyJet экстренно сел в аэропорту Манчестера. Как сообщает портал Airlive на своей странице в "Твиттере", инцидент произошёл в ночь на воскресенье.

Воздушное судно вылетело из города Пальма-де-Мальорка и должно было приземлиться в Ньюкасле в 00:45 по местному времени.

Причиной посадки стала необходимость оказания экстренной медицинской помощи. Более точной информации об инциденте пока нет.