Высокая миссия и преданное пастырское служение снискали главе РПЦ непререкаемый авторитет у россиян, считает глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и отметил роль Русской православной церкви в поддержании мира и согласия в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Высокая миссия и преданное пастырское служение снискали Вам непререкаемый авторитет у граждан нашей страны. Они уважают Вас как мудрого духовного наставника, твёрдо и последовательно отстаивающего непреходящие ценности православия, — говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил большой подвижнический труд патриарха, а также огромный личный вклад в сбережение многовековых исторических, культурных, духовных традиций страны, благодаря которому граждане уважают главу РПЦ.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян со Светлым Христовым Воскресением.