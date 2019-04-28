Манекенщик упал на подиуме и умер прямо во время показа

Молодого человека на носилках вынесли к машине скорой помощи, где ему пытались оказать помощь.

Бразильский манекенщик Талес Котта Суарес упал на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу и умер. О трагедии пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов модного мероприятия.

В первые секунды после падения зрители восприняли произошедшее как часть шоу. Однако 26-летний манекенщик не вставал, к нему на помощь подбежали работники и стали пытаться привести его в чувство. Однако Талеса начало трясти и изо рта пошла пена.

Молодого человека на носилках вынесли к машине скорой помощи. По пути в больницу модель пытались реанимировать, однако спасти его жизнь не удалось.