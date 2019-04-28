В Воронежской области обрушилась кровля горящего склада "Магнита"

Пожар на складе розничной сети "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области привёл к обрушению кровли здания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара и обрушения нет.

Напомним, пожар произошёл в 00:08 мск 28 апреля. Площадь возгорания составила около 42 тысяч квадратных метров. В 04:12 мск пожар был локализован. Причиной пожара могла стать проводка.

Сообщалось также, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе.