Европейские водители стали чаще хамить и устраивать разборки на дорогах

Рост случаев агрессивного поведения фиксируется в течение последних двух лет по всему ЕС.

Европейские водители всё чаще проявляют агрессию на дорогах, оскорбляют, хамят и даже устраивают разборки с другими автомобилистами. Про негативные тенденции рассказал представитель Института дорожной безопасности VIAS в Брюсселе Бенуа Годар.

— Часто агрессивное или невежливое поведение отмечается в таких странах, как Греция, Испания и даже Италия, то есть в основном в южных странах. Но в течение последних двух лет фиксируется рост такого поведения повсеместно в европейских странах, в том числе и в Бельгии, — сказал эксперт в интервью РИА "Новости".

По словам Годара, такие страны, как Швеция или Нидерланды, лидируют по вежливости на дорогах. Он считает, что это обусловлено рядом факторов, включая культурные аспекты и плотность дорожной сети. Немаловажную роль играет и то, что в ряде стран жители зачастую передвигаются на велосипедах. К примеру, в Голландии.

Эксперт считает, что решать данную проблему увеличением штрафов непродуктивно. В качестве возможных решений он назвал развитие общественного транспорта и повышение эффективности контроля на дорогах.

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