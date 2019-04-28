В Приамурье задержали мужчину, который угрожал ножом полицейским

Правоохранителям пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя закона.

В селе Екатеринославка Амурской области мужчина с ножом угрожал сотрудникам полиции.

Сотрудники МВД выехали на проверку сообщения о пьяном водителе. Прибыв в указанный район, полиция начала разбирательство с автомобилистом. В разгар процесса со стороны ближайшего дома появился мужчина.

— Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью. На требования стражей правопорядка прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, — сообщается на сайте УМВД России по Амурской области.

Полицейским пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя закона. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

Составлен протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Проводится служебная проверка по факту применения табельного оружия.

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