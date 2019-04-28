В Бирюлёве за МКАД полыхают частные дома — видео

В столичном районе Бирюлёво за МКАД произошёл пожар в частном жилом доме. Пламя уже перекинулось на соседнее здание. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Официальная информация о причинах ЧП и наличии пострадавших пока отсутствует. На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что сегодня после полуночи произошёл пожар на складе розничной сети "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области. На данный момент в здании обрушилась кровля.