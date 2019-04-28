Пожилой француз пересёк Атлантику в бочке за четыре месяца

У транспорта нет движителей, так что мужчине удалось переплыть океан, отдавшись естественным течениям.

72-летний француз Жан Жак Савен смог переплыть Атлантический океан в бочке диаметром 2,1 метра. Путешествие заняло 122 дня и девять часов, сообщает агентство France-Presse.

— Я пересёк меридиан, с которого начинается Карибское море, в 20:00 по французскому времени. Пересечение Атлантики прошло успешно. Спасибо вам всем. Теперь я должен найти способ высадиться в порту, в настоящее время я отправляюсь во Флориду, — сообщил путешественник журналистам агентства.

— Я все ещё далёк от берегов Больших Антильских островов, чувствую облегчение после капризных ветров. Иногда я думал, что меня несёт на Бермудские острова, — добавляет Савен.

Ранее Лайф рассказывал о начале путешествия Савена: бывший французский военнослужащий ушёл в море в бочке 26 декабря с берега одного из Канарских островов — Эль Йерро.

Лодку — бочку, которую Савен называет "мой компаньон", построили на небольшой верфи в Жиронде. Её длина — 3 метра, диаметр — 2,1 метра, жилая площадь внутри составила 6 квадратов.