Диетолог рассказала, сколько куличей можно съесть без вреда для здоровья

Пациентам с сахарным диабетом, к примеру, вовсе стоит избегать употребления пасхального хлеба или ограничиться маленьким кусочком.

Державшим пост стоит съедать не более 150–200 граммов кулича на Пасху. Такое мнение выразила главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Её слова приводит агентство "Москва".

Куличи калорийны, и практически всю их массу составляют углеводы. Стародубова отметила, что в 100 граммах пасхального хлеба содержится 320 килокалорий, 45–50 граммов углеводов, из которых половина — сахар или сахарная пудра.

— Отведав вкусный и долгожданный кулич, насладитесь его вкусом, но не переусердствуйте, чтобы праздник не сказался негативно на вашем здоровье, — отметила диетолог.

Отдельно врач рассказала о пациентах с сахарным диабетом — им желательно избегать употребления кулича или ограничиться его маленьким кусочком.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением, пожелав гражданам мира и благополучия.

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