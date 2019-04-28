Синоптики предупредили о возвращении в Москву заморозков

Регион будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. В области столбики термометров опустятся до минус 3 градусов.

Следующая рабочая неделя в Москве начнётся с похолодания. Об этом сообщают в центре погоды "Фобос".

Ночью с 28 апреля на 29-е столбики термометров в Москве опустятся до нуля градусов, по области — до минус трёх. Причина в том, что регион будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона.

Причём похолодание коснётся многих областей центра России. Потепление начнётся только со второй половины недели.

Сегодня же в Москве ожидается до плюс тринадцати.