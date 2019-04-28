Российский "убийца боингов" совершил беспосадочный перелёт между городами

Он направлен в Ульяновск, где лайнер покрасят и отправят на аэродром Раменское для дальнейших лётных испытаний.

Опытный образец пассажирского самолёта МС-21-300, прозванного "убийцей боингов", совершил первый беспосадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск. Кадры испытаний российского лайнера опубликовала авиастроительная корпорация "Иркут".

— Перелёт прошёл в штатном режиме, замечаний нет, — сказал после приземления на аэродроме Ульяновск-Восточный Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Роман Таскаев, который пилотировал самолёт.

В Ульяновске "убийцу боингов" покрасят по серийным технологиям и отправят на аэродром Раменское для дальнейших лётных испытаний.

Свой первый полёт этот лайнер благополучно совершил ещё в марте.