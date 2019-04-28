Apple уличили в удалении приложений с функцией родительского контроля

Таким образом в компании могли поступить с 11 из 17 самых популярных приложений в этом сегменте.

Компанию Apple уличили в желании достичь монополии в сфере приложений, которые имеют функцию родительского контроля, в том числе мониторят время использования телефонов. Об этом сообщает The New York Times.

Избавляются от конкурентов в Apple, по мнению журналистов, двумя способами: приложения от других разработчиков либо удаляют в App Store, либо ограничивают доступ к нужной функции.

Таким образом в компании могли поступить с 11 из 17 самых популярных приложений с возможностью родительского контроля.

Как уточняет издание, подобные меры со стороны Apple участились после того, как у компании появилась специально разработанная для родительского контроля функция Screen Time.

Не исключено, что после расследования журналистов компании — разработчики приложений подадут в суд на Apple за нездоровый подход к конкуренции. Ранее Лайф сообщал, что "яблочной" компании выставлен иск на $1 млрд от обычного студента.