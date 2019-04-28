Сербский игумен посоветовал не предаваться пьянству и объеданию после поста

Священнослужитель объяснил значение Великого поста и порекомендовал всегда жить по его принципам.

Настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич) посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем после Великого поста. По мнению священнослужителя, людям нужно и дальше продолжать думать и поступать, как во время поста.

— Пост и молитва — два столпа нашей веры и два живых огня, которые сжигают зло в наших душах и грехи, которые совершает каждый из нас. В ходе поста побеждаются телесные страсти, смиряются молитвой, — передаёт РИА "Новости" слова отца Георгия.

Игумен напомнил, что во время Великого поста очищается "телесный и духовный сосуд человека". Также отец Георгий посоветовал встречать праздник Воскресения Христова правильными мыслями.

— Необходимо, чтобы наши мысли оставались христианскими, как будто мы всё ещё в посте, и всегда надо так жить и поступать, — добавил священнослужитель.

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