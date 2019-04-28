Сербский игумен посоветовал не предаваться пьянству и объеданию после поста

Читайте также

Сербский игумен посоветовал не предаваться пьянству и объеданию после поста

48

Фото: © Flickr/Tatters

Священнослужитель объяснил значение Великого поста и порекомендовал всегда жить по его принципам.

Настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич) посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем после Великого поста. По мнению священнослужителя, людям нужно и дальше продолжать думать и поступать, как во время поста.

Пост и молитва — два столпа нашей веры и два живых огня, которые сжигают зло в наших душах и грехи, которые совершает каждый из нас. В ходе поста побеждаются телесные страсти, смиряются молитвой, — передаёт РИА "Новости" слова отца Георгия.

Игумен напомнил, что во время Великого поста очищается "телесный и духовный сосуд человека". Также отец Георгий посоветовал встречать праздник Воскресения Христова правильными мыслями.

Необходимо, чтобы наши мысли оставались христианскими, как будто мы всё ещё в посте, и всегда надо так жить и поступать, — добавил священнослужитель.

Ранее Лайф сообщал, что половина россиян не знает значения Пасхи.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×