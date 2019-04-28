В Крыму попросили Зеленского не совершать ошибок предшественников

В региональном парламенте надеются, что власти Украины придут к пониманию, что русский и украинский народы сродни родным братьям.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс выразил уверенность, что когда-нибудь на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины. А от избранного президента Владимира Зеленского Фикс ожидает неповторения ошибок предшественников, сообщает РИА "Новости".

— Порошенко был в Крыму (в начале 2014 года перед крымским референдумом. — Прим. ред.), он же видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом, но не понял, а Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму, — высказался крымский политик.

Фикс уверен, что признание Крыма российским со стороны властей Украины — это единственное, что нужно в нынешней ситуации.

После того как стало ясно, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, его в Крым позвал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Глава региона Сергей Аксёнов призвал Зеленского признать Крым российским.