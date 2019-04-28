Найденный в Чили человеческий след оказался самым древним в Америке

На протяжении девяти лет учёные пытались установить приблизительный возраст отпечатка.

Древний человеческий след, который нашли на месте высохшего озера Осорно в Чили, оказался самым старым из когда-либо обнаруженных на Американском континенте. Учёные выяснили, что отпечатку ноги более 15 тысяч лет. Об этом сообщает Австралийский университет в Чили (UACH).

Этот след в 2010 году был обнаружен студентом UACH. В последующие годы учёные пытались установить его возраст и исключить возможность того, что отпечаток мог принадлежать какому-то другому виду животных.

Карен Морено, палеонтолог из Австралийского университета, курировавшая исследования, отметила важность данного открытия. Столь древний человеческий след является первым доказательством того, что люди жили в Америке раньше, чем 12 тысяч лет назад.

— Постепенно в Южной Америке мы начинаем находить места, где есть свидетельства присутствия человека, но этот след — самый старый на континенте, — говорит палеонтолог.

Ранее сообщалось, что учёные нашли в Польше окаменелые останки древнейшего предка современного человека размером со слона и динозавра.