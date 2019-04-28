Порошенко назвал празднование Пасхи в этом году уникальным

Украинский лидер поздравил народ с Христовым Воскресением и попросил помолиться за военнослужащих.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.

— Пасха ныне уникальная. Празднуем мы уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времён Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь, — написал Порошенко в "Твиттере".

Кроме того, украинский лидер поздравил народ с Христовым Воскресением и попросил помолиться за военных Украины. По мнению Порошенко, благодаря им украинцы имеют возможность "в мире и покое прийти в храмы".

Ранее Лайф сообщал, что Путин поздравил православных россиян со Светлым воскресеньем.