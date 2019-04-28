В Испании проходят выборы двухпалатного парламента

Участки открылись в девять утра и будут принимать более 36 миллионов избирателей до восьми вечера. Два миллиона граждан могут проголосовать за рубежом.

Сегодня в Испании стартовали выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Гражданам страны необходимо выбрать нижнюю палату — Конгресс депутатов из 350 человек, а также верхнюю палату — Сенат из 208 представителей.

Euronews называет эти выборы одними из самых жёстких за последние десятилетия. Они проходят раньше срока, потому что Конгресс депутатов не одобрил проект бюджета, предложенный премьер-министром Педро Санчесом.

Ожидается, что ни одна из партий не получит большинства, что означает, что пять партий из разных политических кругов имеют реальный шанс разделить власть в следующем правительстве.

Одни из самых острых политических конфликтов в Испании сейчас — это безработица, заявление о независимости Каталонии и рост влияния антииммигрантских настроений.

Месяц назад Лайф рассказывал, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, который провёл референдум о независимости региона, заявил, что собирается баллотироваться в Европарламент.