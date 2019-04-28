В турецком отеле рассказали о Зеленском: Простой и весёлый парень

Сотрудники гостиницы признались, что высокопоставленный гость из Незалежной им очень понравился.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в преддверии инаугурации отдыхает в пятизвёздочном отеле, расположенном в 25 километрах от Бодрума. Сотрудники гостиницы поделились мнением о высокопоставленном госте.

— Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень, — цитирует РИА "Новости" сотрудник безопасности пляжа.

Официант, который доставлял завтрак в номер Зеленского, описал его как "очень простого, приятного и весьма симпатичного человека".

Как писал Лайф, 26 апреля Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Шоумен рассказал, что это его первые выходные за последние четыре месяца.