Маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в связи с празднованием 1 Мая

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Маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в связи с празднованием 1 Мая

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Фото: © РИА Новости /Евгений Биятов

Изменения коснутся преимущественно автобусов и троллейбусов, которые курсируют через центр города.

Столичный наземный транспорт поменяет свои маршруты в связи с митингами и шествиями во время Праздника Весны и Труда — 1 Мая. Изменения коснутся преимущественно тех маршрутов, которые курсируют через центр города.

Известно, что троллейбусы М4, № 4 и № 7 с 08:30 последуют до станции метро "Октябрьская".

С 09:30 изменятся маршруты автобусов Б (внутреннего и внешнего) и Т10. Они поедут по тоннелю под Калужской площадью без подъезда к станции метро "Октябрьская", — уточняется на сайте мэра Москвы.

Также с этого же времени до метро "Октябрьская" последуют автобусы под номерами 111, 144к и 196. Изменения будут действовать до окончания массовых мероприятий.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице и Подмосковье на майские праздники.

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