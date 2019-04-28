Маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в связи с празднованием 1 Мая

Изменения коснутся преимущественно автобусов и троллейбусов, которые курсируют через центр города.

Столичный наземный транспорт поменяет свои маршруты в связи с митингами и шествиями во время Праздника Весны и Труда — 1 Мая. Изменения коснутся преимущественно тех маршрутов, которые курсируют через центр города.

Известно, что троллейбусы М4, № 4 и № 7 с 08:30 последуют до станции метро "Октябрьская".

— С 09:30 изменятся маршруты автобусов Б (внутреннего и внешнего) и Т10. Они поедут по тоннелю под Калужской площадью без подъезда к станции метро "Октябрьская", — уточняется на сайте мэра Москвы.

Также с этого же времени до метро "Октябрьская" последуют автобусы под номерами 111, 144к и 196. Изменения будут действовать до окончания массовых мероприятий.

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