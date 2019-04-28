National Interest составил "план по примирению" России и США

Одним из ключевых пунктов является признание со стороны Вашингтона, что Крым является частью РФ.

Недавние переговоры российского президента Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином говорят об укрепляющихся отношениях двух стран, чего не должны допустить Соединённые Штаты. В связи с этим Вашингтону следует "помириться" с Москвой, считают аналитики издания National Interest.

Согласно "плану" издания, непременным условием восстановления отношений РФ и США является признание Крыма российским. Также Вашингтон должен свернуть наращивание НАТО. Москва взамен должна будет прекратить поддержку жителей Донбасса. Также, по мнению экспертов, странам следует заключить временное соглашение, которое впоследствии можно будет заменить постоянным.

При этом аналитики уверены, что даже соблюдение всех этих пунктов не сгладит конфликты между двумя странами, но в целом отношения нормализуются.

Напомним, президент РФ Владимир Путин побывал в Пекине, где 25–27 апреля принимал участие в форуме "Один пояс — один путь" и провёл переговоры с китайским коллегой. В ходе встречи Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другом.