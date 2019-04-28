Памятник работы Церетели может появиться в Буэнос-Айресе

По задумке скульптура должна символизировать образ России. А рядом хотят установить экспозицию на тему советских мультфильмов.

Посольство РФ в Аргентине ведёт переговоры о возможной установке работы скульптора Зураба Церетели в сквере России в Буэнос-Айресе, открытом в 2017 году. Об этом рассказал руководитель дипмиссии Дмитрий Феоктистов.

— Нам пока не удалось довести до логического завершения проект, но я нахожусь в активной переписке с известным нашим скульптором Церетели, — сказал посол на 13-й конференции Координационного совета российских соотечественников в Аргентине.

Как отметил Феоктистов, в сквере хотят поставить "большую скульптуру, символизирующую Россию, чтобы её было видно издалека". Но пока никаких окончательных решений по этому поводу не принято. По его словам, не исключено, что в сквере разместится целая экспозиция с изображениями героев отечественных и советских мультфильмов.

Ранее Феоктистов рассказал, что в 2019 году акция "Бессмертный полк" пройдёт в трёх городах Аргентины: Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плате и Паране.