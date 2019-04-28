Назарбаев встретился с Джеки Чаном

Знаменитый актёр рассказал о творческих планах и поделился идеями совместных кинопроектов.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Пекин встретился с китайским актёром Джеки Чаном. Он выразил своё восхищение творчеством артиста и отметил его значимый вклад в мировой кинематограф.

— Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во всём мире, — передаёт слова президента его пресс-служба.

Знаменитый актёр, в свою очередь, рассказал о своих творческих планах и поделился идеями совместных кинопроектов с Казахстаном.

Ранее Лайф сообщал, что Назарбаев прослезился во время исполнения песни на его слова.