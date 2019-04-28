В Финском заливе затонул прогулочный катер, один человек пропал без вести

Поисковая операция ведётся в двух районах, расширить их не дают рыболовные сети и порывистый ветер.

Прогулочный катер затонул в Финском заливе. Как сообщает канал "Следком" в WhatsApp, всего на судне находилось девять человек, один из них пропал без вести. По данным Лайфа, другой скончался.

По данным следователей, катер принадлежит одному из пострадавших.

— На обратном пути двигатель заглох, и судно стало заполняться водой. Всего на катере было восемь спасательных жилетов, и одному из пассажиров не хватило жилета. В результате восемь граждан были спасены, один — пропал без вести, — говорится в сообщении.

Как стало известно Лайфу, в 09:00 спасатели возобновили поиски одного из пропавших пассажиров, а также самого катера. Они ведутся в двух районах, расширить зону не дают рыболовные сети и порывистый ветер.

Источник в больнице также рассказал, что один из пострадавших поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось — диагноз: утопление в пресной воде, общее переохлаждение тела.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области на Волге столкнулись два судна, в результате чего один человек погиб и двое пропали без вести.