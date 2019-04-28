Зеленский поздравил народ с Пасхой на русском и украинском языках

Политик призвал православных нарушать диеты в этот светлый праздник и есть куличи.

Новоизбранный президент Незалежной Владимир Зеленский ещё не вступил в должность, но уже поздравил украинцев "во всех уголках планеты" с Пасхой. Сделал он это сразу на двух языках: украинском и русском.

— Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит её на процветание… Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники. Верим, что свет победит тьму, — написал в "Фейсбуке" будущий лидер Незалежной на украинском языке.

Ниже Зеленский по-русски обратился к соотечественникам "на западе, востоке, юге, севере и в центре" со словами: "Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они ни находились". В заключение шоумен призвал нарушать диеты и есть куличи.

Напомним, что Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22% голосов граждан страны. По данным ЦИК, за действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовало 24,45% избирателей.

Дата инаугурации нового главы государства пока не назначена. Однако по закону Зеленский должен вступить в должность до 3 июня. В ожидании церемонии он с семьёй коротает время в пятизвёздочном отеле под Бодрумом.