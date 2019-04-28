Пушков призвал Зеленского не говорить за всех украинцев

По его словам, одержавшему победу на выборах главы государства стоит задуматься о том, как "выправить свою страну".

Сенатор Алексей Пушков призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского не говорить за всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере", комментируя заявление политика по поводу отношений с Россией.

Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили. Пусть лучше задумается о том, как выправить свою страну, иначе от желающих получить росс.паспорт отбоя не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.

— Они (украинцы. — Прим. ред.) без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили. Пусть лучше задумается о том, как выправить свою страну, иначе от желающих получить российский паспорт отбоя не будет, — отметил Пушков.

Зеленский не с того начал. Идеологическое президентство, построенное на демагогии о «свободах» и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1.2 млн украинцев уже удрал в Польшу из «свободной» Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.

По мнению Пушкова, "идеологическое президентство, построенное на демагогии о "свободах" и атаках на Россию, обречено". Сенатор также призывает Зеленского задуматься, почему более миллиона украинцев уехали в Польшу, а ещё три миллиона живут в России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Россия станет выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме, это едва ли найдёт отклик среди его соотечественников. Заявление стало ответом на слова президента России Владимира Путина о том, что в будущем российское гражданство для украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.

Также ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.