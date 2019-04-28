Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Это один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.

Иран рассматривает вариант выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

Уточняется, что выход из договора рассматривается Тегераном как одна из ответных реакций на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.

— У Исламской Республики Иран есть множество вариантов, и власти страны изучают их. Выход из ДНЯО — один из них, — передаёт агентство Mehr слова министра.

Напомним, 26 марта Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.