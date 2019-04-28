В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению

При этом представитель Кремля подчеркнул, что сначала "надо выполнять то, что ещё осталось".

Россия готова к диалогу по ядерному разоружению, однако подобные переговоры ни Соединённые Штаты, ни Китай пока не инициировали. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

— Мы тоже готовы [к диалогу], но для этого нужны серьёзные переговоры, к которым пока ещё никто не приступал, к сожалению, — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости сокращения ядерных потенциалов.

Ушаков добавил, что сначала "надо выполнять то, что ещё осталось", имея в виду действующие соглашения по разоружению.

Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. Призыв хозяина Белого дома поприветствовали в МИД РФ.