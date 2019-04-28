Более 4,3 млн россиян приняли участие в праздновании Пасхи

За безопасностью на религиозных мероприятиях следили более 52 тысяч правоохранителей.

Более 4,3 миллиона россиян отпраздновали Пасху в церквях, храмах и монастырях России. Всего в честь праздника состоялось около 12 тысяч торжественных богослужений, литургий и крестных ходов. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

За безопасностью на религиозных мероприятиях следили более 52 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также в охране общественного порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Узнать про историю Пасхи можно в материале Лайфа.