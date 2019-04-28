Нурмагомедов "сразился" в горах с медведем — видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов "сразился" в горах Дагестана с молодым медведем. Видео "спарринга" опубликовал глава знаменитого зала АКА, в котором тренируется боец ММА, всемирно известный тренер Хавьер Мендес.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей не оценили такой поступок со стороны Нурмагомедова, предложив ему поискать себе достойных соперников, а не медвежонка.

К слову, следующим настоящим соперником действующего чемпиона UFC в лёгком весе станет американец Дастин Порье. Бой состоится в сентябре. Россиянин уже пригрозил избить соперника.