Застрявших в Китае россиян посадили на самолёт

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Застрявших в Китае россиян посадили на самолёт

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Сейчас они летят до города Урумчи. Уже оттуда завтра, 29 апреля, они вылетят в Москву.

Россиян, застрявших в транзитной зоне в китайском аэропорту, посадили на самолёт. Как сообщила Лайфу одна из пострадавших, власти страны выдали туристам временные визы.

<p>Фото: © L!FE</p>

Сейчас они летят до города Урумчи. Уже оттуда завтра, 29 апреля, россияне вылетят в Москву. Помогало разбираться в ситуации генеральное консульство в Гуанчжоу.

Как сообщалось ранее, группа российских туристов из 27 человек, в том числе ребёнка, застряла в китайском аэропорту. Внутри КНР у них должна была произойти пересадка в Гуанчжоу. Но на рейс в Китае туристов не пустили: билеты у них были, а вот о том, что нужны визы, никто не сказал.

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