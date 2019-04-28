Застрявших в Китае россиян посадили на самолёт

Сейчас они летят до города Урумчи. Уже оттуда завтра, 29 апреля, они вылетят в Москву.

Россиян, застрявших в транзитной зоне в китайском аэропорту, посадили на самолёт. Как сообщила Лайфу одна из пострадавших, власти страны выдали туристам временные визы.

Сейчас они летят до города Урумчи. Уже оттуда завтра, 29 апреля, россияне вылетят в Москву. Помогало разбираться в ситуации генеральное консульство в Гуанчжоу.