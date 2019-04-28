Застрявших в Китае россиян посадили на самолёт

Россиян, застрявших в транзитной зоне в китайском аэропорту, посадили на самолёт. Как сообщила Лайфу одна из пострадавших, власти страны выдали туристам временные визы.
Сейчас они летят до города Урумчи. Уже оттуда завтра, 29 апреля, россияне вылетят в Москву. Помогало разбираться в ситуации генеральное консульство в Гуанчжоу.
Как сообщалось ранее, группа российских туристов из 27 человек, в том числе ребёнка, астряла в китайском аэропорту. Внутри КНР у них должна была произойти пересадка в Гуанчжоу. Но на рейс в Китае туристов не пустили: билеты у них были, а вот о том, что нужны визы, никто не сказал.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени