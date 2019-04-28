В Кремле рассказали, как показал себя Ким Чен Ын на встрече с Путиным

Политик производит впечатление опытного и очень сбалансированного лидера, сказал Дмитрий Песков.

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным во Владивостоке глава КНДР Ким Чен Ын показал себя как профессиональный, образованный и осведомлённый глава государства. Такую оценку политику дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В расширенном формате, честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре он не является, кстати, главой государства, но де-факто является, — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков пояснил, что Ким Чен Ын осведомлён о всех нюансах двусторонних проектов, даже тех, которые могут разворачиваться после снятия санкций ООН. По его словам, глава КНДР владеет деталями, очень живо реагирует, прекрасно обо всём осведомлён и имеет свою позицию, а также производит впечатление опытного, образованного и очень сбалансированного лидера.

Напомним, 25 апреля на острове Русский во Владивостоке состоялась историческая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава российского государства остался доволен итогами переговоров, которые, по его мнению, прошли в дружеской атмосфере. Северокорейский лидер также пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Также сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил президента РФ в КНДР и отметил роль СССР в освобождении Кореи.