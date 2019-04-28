Понаровская назвала позором позднее присуждение ей звания заслуженной артистки

Творческая биография Ирины Понаровской началась в семидесятых. А звание она получила только в этом году.

Джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская заявила в эфире телешоу "Привет, Андрей!", что считает позором позднее присуждение ей звания заслуженной артистки. По словам певицы, ей было неловко принимать поздравления.

Творческая биография Ирины Понаровской началась в семидесятых. Однако звание заслуженной артистки певица получила в феврале 2019 года. По её мнению, звание лучше было присудить посмертно.

Понаровская прервала карьеру и в последние годы не выходила на сцену. По словам артистки, она устала от шоу-индустрии и ей захотелось "спрятаться". Ранее Лайф сообщал, что Ирина Понаровская живёт с семьёй в эстонской деревне.

Понаровская известна многим по таким хитам, как "Рябиновые бусы", "Знаю, любил!", "Мир без чудес", "Женщина всегда права" и "Так проходит жизнь моя".