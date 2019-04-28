В Казани сбили мать, решившую с коляской перебежать десятиполосную дорогу

ЧП произошло на улице Назарбаева. Женщина с ребёнком переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В Казани водитель "опеля" сбил женщину с коляской на улице Назарбаева. Очевидцам удалось снять момент столкновения. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу вне зоны пешеходного перехода. Два автомобиля пропускают её, но третий, не заметив, сбивает коляску.

Малыш вылетел из коляски на асфальт. К счастью, он остался жив.

— В итоге ребёнок получил небольшие ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, мать не пострадала, — передаёт ИА "Татар-информ" сообщение пресс-службы МВД Татарстана.

Ранее Лайф сообщал, что мать посадили на месяц за то, что она переехала сына, отказавшегося идти в школу.