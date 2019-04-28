Неопознанная змея укусила школьника, ловившего ужей в Подмосковье

Подросток схватил ползучую тварь, принял за безобидную, а та резко впилась в его палец.

В подмосковной деревне Городище Ступинского района двенадцатилетнего мальчика укусила неопознанная змея. По данным МК, инцидент произошёл 27 апреля около 18:00.

Мальчик с другом коротали выходной за опасной забавой — ловили ужей в старинной крепости. Подросток сам схватил змею тёмной окраски, принял за безобидную. Однако тварь не поддалась: она стала извиваться и резко впилась в палец змеелова. На крик мальчика прибежали проезжавшие мимо мотоциклисты. Они оторвали впившуюся в палец ребёнка змею и выкинули.

В больнице сочли, что это могла быть гадюка, но признаки укуса подобной змеи не проявились. Мальчику всё же ввели сыворотку и оставили на время в медучреждении.

Ранее подмосковным дачникам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой.