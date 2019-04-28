Более миллиона россиян посетили передвижную выставку "Сирийский перелом"

Посетители могли увидеть различные образцы военной техники террористов, включая танк Т-55, ракетно-артиллерийское вооружение.

Свыше миллиона россиян посетили передвижную выставку "Сирийский перелом", на которой представлено трофейное оружие террористов. Об этом сообщил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, военно-патриотические мероприятия прошли в 62 городах. Наибольший интерес акция вызвала у жителей Санкт-Петербурга. Её посетили 54 тысячи человек. Немного меньше людей было в Казани — 42 тысячи человек, а также Владимире, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске, где число посетителей превысило 30 тысяч.

Выставку в разных городах посещали также представители сирийской диаспоры, которые живут в России. В своих выступлениях они выражали "глубочайшую признательность" российским военным за помощь народу Сирии в борьбе с терроризмом. За 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тысячи километров.

Напомним, что поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" отправился по городам России с Казанского вокзала Москвы 23 февраля этого года. Эшелон с трофейным оружием состоит из порядка 20 вагонов. Посетители выставки могли увидеть различные образцы военной техники, включая танк Т-55, ракетно-артиллерийское вооружение.